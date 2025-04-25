Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

Как и каждую неделю по церковному уставу, Проводная неделя начинается с воскресенья. В этом случае – второго после праздника Воскресения Христова. В этом году христиане восточного и западного обрядов отметили Пасху 20 апреля, а значит 27 апреля начинаются дни чествования умерших предков. Какие традиции и запреты действуют - в это время расскажет УНН.

Дни чествования умерших предков в разных регионах Украины принято называть по-разному. Так в центре Украины, Подолья и на Волыни используют названия гробки и могилки. На Полесье и Черниговщине чаще называют эти дни Радовницей (Радоница). В Надднепрянщине и Юге Украины – Проводы, Поминки.

Также существуют варианты названий Деды и Бабская Пасха.

Обычно на девятый день после Пасхи люди посетят могилы своих умерших родственников, чтобы разделить с ними радость от праздника Воскресения и почтить их память. Однако некоторые посещают кладбище и в воскресенье или понедельник. Все зависит от местных обычаев.

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Традиции

Ежегодные поминовения родственников существовали и в дохристианские времена. Наши предки также выбирали для этого весенний период, в который пробуждение природы символизировало бесконечность жизненного цикла и приобщение к этому круговороту людей, которые уже умерли.

После принятия христианства духовенство сначала осуждало подобные праздники, считая их языческими обрядами. Однако со временем поминальные дни стали частью церковных поминовений. Отмечание Проводов было нормировано. Правда, традиции и обряды, присущие дохристианским временам, продолжали осуждаться.

Например, в эти дни считалось грехом грустить, ведь умершие должны радоваться, что их родственники о них помнят. Обычай веселиться на Поминальное воскресенье кое-где сохранился в Полесье и центральной Украине до сих пор.

Что делать в поминальную неделю

Перед Проводами принято посещать кладбище, чтобы навести порядок на могилах родственников. Обычно люди выпалывают сорняки, высаживают новые цветы, моют памятники и обновляют таблички.

В зависимости от местных обычаев, в проводное воскресенье, понедельник или вторник (в этом году это 27, 28 и 29 апреля) родные собираются вместе дома или прямо на кладбище за общим столом, чтобы помолиться за умершего родственника и отдать ему дань уважения. В церквях в этот день обычно заказывают панихиды – священники молятся за упокой, поминая поименно усопших.

В некоторых регионах традиционно устраивали заупокойные панихиды непосредственно на кладбище с освящением могил. После этого, согласно христианской традиции, священник раздавал людям кусочек специально испеченного пресного кулича, который находился в церкви от Пасхи до Проводов.

Его хранили и брали с собой в дорогу как оберег от злых сил, давали съесть людям от недуга или клали в гроб покойнику.

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Поминальный стол

Проводы - это способ помянуть умерших родных и близких, так сказать, разделив с ними трапезу. Это не повод устраивать пышное застолье, поэтому поминальный стол обычно состоит не из традиционных для ежедневного употребления блюд, а специальных. В частности, освященного хлеба (или кулича) и коливо.

Рецепт поминального коливо (кути) может совпадать с рецептом рождественского, однако обычно менее сладкий. Использование злаков в коливо символизирует продолжение рода, а меду приписывали способность очищать от грехов. По традиции коливо обычно едят одной ложкой, так же как и символически надпивают алкоголь из одной рюмки. Часть хлеба, коливо и отдельную рюмку оставляют на могиле покойному, который якобы посещает живых во время трапезы. Также с такой же целью некоторые оставляют на могиле конфеты.

По другим верованиям, блюда предназначаются для птиц, которые являются перевоплощением умерших.

На кладбище также обязательно приносят живые цветы или сухоцветы, лампадки и свечи, которые зажигают во время службы на кладбище.

Что нельзя делать на Проводы

Во время посещения кладбища запрещается громко веселиться, кричать и бурно выражать свою скорбь. Считается, что это может потревожить душу усопшего. Не рекомендуется убирать на кладбище в эти дни, ведь все работы должны быть сделаны до Поминальных дней.

Беременным женщинам и маленьким детям рекомендуют воздержаться от посещения кладбища, поскольку предки верили, что мертвые могут попытаться "забрать молодую душу". Также по народному поверью во время посещения кладбища нельзя оборачиваться назад – так можно "захватить душу покойника с собой".

Есть поверье, что в эти дни мертвые все слышат, поэтому лучше не называть их покойниками, а обращаться к ним по именам.

На кладбище запрещено устраивать громкие застолья и курить. Нельзя ничего брать с кладбища домой.

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Меры безопасности в Поминальные дни

Поминальные дни 2025 года, как и в прошлом году, пройдут в условиях войны. А значит, отправляясь на кладбища, украинцам следует помнить о мерах безопасности. Национальная полиция также прилагает усилия, чтобы привычные традиции были максимально безопасными.

Сейчас происходит обследование отдельных кладбищ на их безопасность. Это касается прежде всего прифронтовых и деоккупированных территорий – в эфире телемарафона отметил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

Также он добавил, что решения на запрет посещения отдельных кладбищ в отдельных тергромадах уже приняли в Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях. Общее количество таких "запрещенных" кладбищ составляет более тысячи.

По словам Серединского, еще одной опасностью могут стать удары по кладбищах из-за скопления на них людей. Печальный пример, когда россияне ударили по центру Сум в Вербное воскресенье.

"Враг может это расценить как скопление военнослужащих, соответственно попытаться ударить по таким районам", – отметил он.

В частности, жителям Сумщины также рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ в пределах 20 километров от российско-украинской границы из-за угрозы наличия взрывоопасных предметов там.