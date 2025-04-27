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Я маю розповісти світу історію ваших людей: режисер кліпів Nirvana та Metallica Семюел Баєр відвідав Україну

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Семюел Баєр, відомий режисер кліпів для Nirvana, відвідав Україну, щоб знімати історії про боротьбу за свободу. Він висловив підтримку Україні та засудив терористичні дії проти цивільного населення.

Я маю розповісти світу історію ваших людей: режисер кліпів Nirvana та Metallica Семюел Баєр відвідав Україну

Всесвітньо відомий американський режисер кліпів та рекламних відеороликів Семюел Баєр, який працював із популярними гуртами Nirvana, Green Day та The Rolling Stones, відвідав Україну. Світлинами своєї поїздки він поділився у соціальній мережі Instagram, передає УНН.

Деталі

Семюел Баєр побував в Україні для зйомки історій про боротьбу за свободу, зустрічався зі студентами та відвідав прифронтові міста. Баєр поділився враженнями від поїздки в Україну через соцмережі, висловивши підтримку країні та засудив терористичні дії проти цивільних.

"Слава Україні! Я щойно повернувся з цієї прекрасної країни. Я знайшов нових друзів і зустрів неймовірних людей. Моє серце розбите, коли я чую про ракети і безпілотники, спрямовані на невинне цивільне населення. Це тероризм, а не війна", – написав режисер.

Нагадаємо

Американський актор Шон Пенн вчетверте від початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Він зустрівся з бійцями 3-го полку ССО та висловив їм свою підтримку.

Світові зірки закликали Конгрес США підтримати боротьбу України за свободу та глобальну безпеку10.04.24, 23:31 • 37598 переглядiв

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