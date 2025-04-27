Я должен рассказать миру историю ваших людей: режиссер клипов Nirvana и Metallica Сэмюэл Байер посетил Украину

Всемирно известный американский режиссер клипов и рекламных видеороликов Сэмюэл Байер, работавший с популярными группами Nirvana, Green Day и The Rolling Stones, посетил Украину. Фотографиями своей поездки он поделился в социальной сети Instagram, передает УНН.

Детали

Сэмюэл Байер побывал в Украине для съемки историй о борьбе за свободу, встречался со студентами и посетил прифронтовые города. Байер поделился впечатлениями от поездки в Украину через соцсети, выразив поддержку стране и осудил террористические действия против гражданских.

"Слава Украине! Я только что вернулся из этой прекрасной страны. Я нашел новых друзей и встретил невероятных людей. Мое сердце разбито, когда я слышу о ракетах и беспилотниках, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война", – написал режиссер.

Напомним

Американский актер Шон Пенн в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения посетил Украину. Он встретился с бойцами 3-го полка ССО и выразил им свою поддержку.

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