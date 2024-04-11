Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность

Мировые звезды, среди которых Барбра Стрейзанд, Шон Пенн, Imagine Dragons, Тимоти Снайдер и другие призвали Конгресс США одобрить военную помощь для Украины.

Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Многие известные личности мировой культуры, среди которых певица Барбра Стрейзанд, актер Шон Пенн, группа Imagine Dragons, астронавт Скотт Келли и другие подписали письмо-призыв к Конгрессу Америки дать поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

Они отметили, что украинцы борются не только за собственную государственность, но и за мир и свободу во всем мире.

Украинцы тоже борются за нашу безопасность и свободу каждого. Сопротивляясь российской диктатуре, они показывают, что демократия может защитить себя. Защищая свои границы, они защищают международный порядок и сдерживают хаос. Борясь с россией в одиночку, они защищают Европу. Показывая, насколько тяжелыми являются наступательные операции, украинцы уменьшают вероятность китайской войны на Тихом океане. Ведя обычную войну против ядерной державы, они уменьшают вероятность распространения ядерного оружия и ядерной войны - говорится в письме.

Звезды подчеркнули, что "если Украина потерпит поражение", мир окажется в условиях беззакония.

Если россия прорвется, это будет наша вина. И тогда мы поймем, что мы потеряли. Все, что для нас делает Украина, можно вернуть назад. Если Украина потерпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это будет мир, где мы можем ожидать войны в Европе и войны в Азии. Мир, в котором россия может перекрыть продовольствие на Ближний Восток и в Африку, которое сейчас поставляет Украина. Мир без правил и мир, полный ядерного оружия - говорится в письме.

Поэтому, чтобы защитить себя и государство, которое борется за свободу для всего мира - стоит немедленно помочь Украине.

Украина может защитить себя и обеспечить стабильность во всем мире.



На этой неделе Конгресс вернулся к заседанию. Времени мало, и новые опасности могут наступить очень быстро. Вместе мы призываем Конгресс поступить правильно - прямо сейчас. Поддержите Украину

- говорится в письме.

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