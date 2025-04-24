Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

Діти Бена Аффлека - 19-річна Вайолет, 16-річна Серафіна та 13-річний Семюель - не приховують критичного ставлення до деяких фільмів голівудської зірки, заявляючи прямо про це Аффлеку під час спільного перегляду. Так, було з низкою художніх робіт, до яких має відношення екс-чоловік Лопес.

Передає УНН із посиланням на Page Six.

Голлівудський актор Бен Аффлек сказав глядачам "Джиммі Кіммел Live!" (популярне у США вечірнє токшоу), що його діти Вайолет, Серафіні та Семюелу "не цензурують свою критику"

Вони сидять поруч зі мною, дивляться фільм і під час перегляду кажуть: "Це жахливо". Я маю на увазі, це жахливо. Навіщо ти це зробив? - пояснив реакцію своїх дітей Аффлек.

Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів" пожартував, що підлітки могли б принаймні "дочекатися" закінчення фільму, перш ніж "підсмажувати" його.

Аффлек також розповів Джиммі Кіммелу, який саме конкретний фільм, тріо його нащадків розкритикувало. За словами голівудської зірки ішлося про "Армагеддон". Під час пандемії COVID-19, діти разом з батьком з'ясовували чи дивитися його і, за словами Аффлека, фільм Майкла Бея, його діти назвали "дурним".

Усі діти були вдома [під час карантину], і я сказав: "Гей, давай подивимося фільм - згадував Аффлек

Майже одразу це було таке: "Що? Що це? … Ви жартуєте?" - розповів він в ефірі Jimmy Kimmel.

Згодом його син сказав: "Це не має сенсу", - продовжив Аффлек.

Це фільм не заснований на логіці! Це не один із критеріїв, за якими ми створювали це! - спробував пояснити Аффлек.

Потім зірка фільму "Перл-Харбор" з'ясував, що його діти є фанатами його останнього проекту, прем'єра якого відбудеться найближчими днями.

"Їм сподобалося", - зазначив він. Аффлек зізнався, що спочатку думав, що в їхній несподіваній похвалі є якийсь "підступ".

Що? Вам справді сподобалося? - запитав актор.

Так, це було добре - сказали діти актора.

При цьому діти начебто були шоковані, наче зірковому татові пощастило, і стався якийсь чарівний випадок. Бо вони йому сказали, що він зробив це добре!

Нагадаємо

Дженніфер Лопес незадоволена частими публікаціями фотографій Бена Аффлека з Дженніфер Гарнер. Колишнє подружжя проводить багато часу разом після розлучення Аффлека з Лопес.

Колишнє подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер разом відсвяткували день народження сина Семюеля на пейнтболі. Папараці зафіксували їх теплі обійми та можливий флірт під час святкування.