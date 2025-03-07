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"Вона розлючена": стала відома реакція Лопес на фотографії Аффлека з Гарнер

Київ • УНН

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Дженніфер Лопес незадоволена частими публікаціями фотографій Бена Аффлека з Дженніфер Гарнер. Колишнє подружжя проводить багато часу разом після розлучення Аффлека з Лопес.

"Вона розлючена": стала відома реакція Лопес на фотографії Аффлека з Гарнер

Бен Аффлек і його колишня дружина Дженніфер Гарнер активно проводять час разом як родина. Повідомляється, що інша колишня Аффлека, Дженніфер Лопес, дуже розлючена через це.

Передає УНН із посиланням на Page Six.

Джерело повідомляє Page Six, що Дженніфер Лопес "не в захваті від постійного перегляду фотографій" свого колишнього Бена Аффлека та його колишньої Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Гарнер, обом по 52 роки, проводять багато часу разом, що генерує заголовки та навіть викликає деякі припущення щодо почуттів Аффлека до його першої колишньої дружини.

Одна з найвідоміших голлівудських пар

Колись їх вважали однією з найвідоміших пар Голлівуду: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Після розірвання заручин на початку 2000-х у 2021 році відбулося велике повернення кохання, а влітку наступного року вони одружилися.

У серпні 2024 року Дженніфер Лопес подала на розлучення після численних припущень про подружню кризу. Розлучення Лопес і Аффлека стало остаточним лише 20 лютого.

Актор Бетмена і мати його дітей знову разом і посміхаються

Зараз Бен Аффлек проводить багато часу зі своєю екс-дружиною Дженніфер Гарнер, американською акторкою, яка є лауреатом премії "Золотий глобус".

Аффлек і Гарнер, які були одружені з 2005 по 2015 рік.

У листопаді обидві зірки разом відсвяткували День подяки. Святкуючи тимчасове повернення їхньої старшої доньки Вайолет до коледжу.

Уся родина була об’єднана у зв’язку з втратою свого улюбленого вихованця Берді, дев’ятирічного золотистого ретривера, чия смерть залишила глибоку порожнечу в сім’ї Гарнер.

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Нещодавно було помічено,як Аффлек і Гарнер сміються і змовницьки спілкуються під час святкування дня народження свого молодшого сина в пейнтбольному парку в Лос-Анджелесі.

Одне із зображень, яке привернуло найбільшу увагу, — це те, на якому зірка "Бетмена" ніжно обіймає матір своїх дітей за талію, а вона цілиться з пейнтбольної рушниці.

Джерело, близьке до сім'ї, повідомило, що Аффлек і Гарнер зміцнили свій зв'язок, особливо після нещодавнього розлучення актора.

Нагадаємо

Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала свого чоловіка Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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