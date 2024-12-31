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Дженніфер Лопес залишила Бена Аффлека поза підсумками 2024 року

Дженніфер Лопес залишила Бена Аффлека поза підсумками 2024 року

Київ • УНН

 • 101971 перегляди

Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала свого чоловіка Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.

Дженніфер Лопес опублікувала у своєму Instagram відео з підсумками 2024 року, але її чоловіка Бена Аффлека в ньому не було.

Про це пише УНН з посиланням на відео та Daily Mail.

 Деталі

55-річна співачка підписала відео "2024". Кліп, створений під оркестрову версію її хіта Waiting for Tonight композитора Арчера Марша, зосереджений на її досягненнях у кар’єрі та особистих моментах. У ролику показали її виступи, прем’єру фільму Atlas, участь у Met Gala і кадри з фотосесій.

Також були моменти з її документального фільму This Is Me… Now: A Love Story, присвяченого її стосункам з Аффлеком. Проте самого актора в кадрах не було.

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Відео з'явилося після новин про те, що Аффлек, з яким Лопес подала на розлучення у серпні, провів Різдво зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і їхніми трьома дітьми. В одному з моментів відео Лопес сказала: "У найважчі часи я навчилася відчувати свої емоції й відпускати їх".

В іншому уривку, який з’явився після того, як її бачили за келихом напою з Кевіном Костнером, вона зазначила: "Я вірю, що найкраще ще попереду". Хоча у відео немає згадок про Аффлека, Лопес визнала, що минулий рік був складним.

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"Я пишаюся тим, як я справляюся з усім", - сказала вона в одному з інтерв’ю. Також у відео показано її моменти з 16-річними дітьми, Максом та Еммі, яких вона народила від Марка Ентоні. Є кадри з її 55-річчя у стилі Bridgerton, літніх подорожей Європою, концерту Бруно Марса, мітингу Камали Гарріс, прем’єри її фільму Unstoppable і рекламного білборда Netflix Don’t F with JLo.

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Кліп завершується уривком із фільму Atlas, після чого з’являється напис: "Побачимось у 2025 році!" Тим часом джерела повідомляють, що Бен і Дженніфер обмінялися скромними подарунками на свята. Бен нібито подарував їй книгу, яку вона давно хотіла, пише Daily Mail.

 Додамо

Стосунки Лопес і Аффлека почалися знову у 2021 році, через 17 років після розриву заручин у 2003-му. Вони одружилися у липні 2022 року в Лас-Вегасі, а вдруге обмінялися клятвами у серпні 2022-го на маєтку Аффлека в Джорджії. Через два роки Лопес подала на розлучення.

Нагадаємо 

Дженніфер Лопес поділилася думками про своє розлучення з Беном Аффлеком у інтерв'ю Vogue. Співачка розповіла, що сприймає розрив як важливий життєвий урок, який допоміг їй стати сильнішою. 

Бен Аффлек провів День подяки зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер29.11.24, 18:28 • 106214 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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