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Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Киев  •  УНН

 • 20262 просмотра

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Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула своего мужа Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.

Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram видео с итогами 2024 года, но ее мужа Бена Аффлека в нем не было.

Об этом пишет УНН с ссылкой на видео и Daily Mail.

 Детали

55-летняя певица подписала видео «2024». Клип, созданный под оркестровую версию ее хита Waiting for Tonight композитора Арчера Марша, сосредоточен на ее достижениях в карьере и личных моментах. В ролике показали ее выступления, премьеру фильма Atlas, участие в Met Gala и кадры из фотосессий.

Также были моменты из ее документального фильма This Is Me... Now: A Love Story, посвященного ее отношениям с Аффлеком. Однако самого актера в кадрах не было.

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Видео появилось после новостей о том, что Аффлек, с которым Лопес подала на развод в августе, провел Рождество со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и их тремя детьми. В одном из моментов видео Лопес сказала: «В самые трудные времена я научилась чувствовать свои эмоции и отпускать их».

В другом отрывке, который появился после того, как ее видели за бокалом напитка с Кевином Костнером, она отметила: «Я верю, что лучшее еще впереди». Хотя в видео нет упоминаний об Аффлеке, Лопес признала, что прошлый год был сложным.

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«Я горжусь тем, как я справляюсь со всем», - сказала она в одном из интервью. Также в видео показаны ее моменты с 16-летними детьми, Максом и Эмми, которых она родила от Марка Энтони. Есть кадры с ее 55-летия в стиле Bridgerton, летних путешествий по Европе, концерта Бруно Марса, митинга Камалы Харрис, премьеры ее фильма Unstoppable и рекламного билборда Netflix Don't F with JLo.

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Клип завершается отрывком из фильма Atlas, после чего появляется надпись: «Увидимся в 2025 году!» Тем временем источники сообщают, что Бен и Дженнифер обменялись скромными подарками на праздники. Бен якобы подарил ей книгу, которую она давно хотела, пишет Daily Mail.

 Добавим

Отношения Лопес и Аффлека начались снова в 2021 году, спустя 17 лет после разрыва помолвки в 2003-м. Они поженились в июле 2022 года в Лас-Вегасе, а во второй раз обменялись клятвами в августе 2022-го в поместье Аффлека в Джорджии. Через два года Лопес подала на развод.

Напомним 

Дженнифер Лопес поделилась мыслями о своем разводе с Беном Аффлеком в интервью Vogue. Певица рассказала, что воспринимает разрыв как важный жизненный урок, который помог ей стать сильнее. 

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер29 нояб. 2024, 16:28 • 105760 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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