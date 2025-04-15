Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Киев • УНН
Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемами при оплате картами через POS-терминалы. В банке заявили о кратковременном сбое и восстановлении нормальной работы системы.
Некоторые украинцы столкнулись со сбоем при попытке оплатить свои покупки банковской картой через терминалы ПриватБанка. В пресс-службе банка сообщили, что сбой был кратковременным и проблема уже устранена. Об этом сообщает УНН.
Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии
В пресс-службе отметили, что сбой в системе был кратковременным.
Были сложности во время расчетов в pos-терминалах у некоторых клиентов. Сейчас система работает в нормальном режиме
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