Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Некоторые украинцы столкнулись со сбоем при попытке оплатить свои покупки банковской картой через терминалы ПриватБанка. В пресс-службе банка сообщили, что сбой был кратковременным и проблема уже устранена. Об этом сообщает УНН.

Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии

В пресс-службе отметили, что сбой в системе был кратковременным.

Были сложности во время расчетов в pos-терминалах у некоторых клиентов. Сейчас система работает в нормальном режиме