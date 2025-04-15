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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Киев • УНН

 • 60662 просмотра

Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемами при оплате картами через POS-терминалы. В банке заявили о кратковременном сбое и восстановлении нормальной работы системы.

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Некоторые украинцы столкнулись со сбоем при попытке оплатить свои покупки банковской картой через терминалы ПриватБанка. В пресс-службе банка сообщили, что сбой был кратковременным и проблема уже устранена. Об этом сообщает УНН.

Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии 

- написал соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем тг-канале.

В пресс-службе отметили, что сбой в системе был кратковременным.

Были сложности во время расчетов в pos-терминалах у некоторых клиентов. Сейчас система работает в нормальном режиме 

- сообщили в банке.

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