Украинские банки значительно увеличили прибыль: кто вошел в топ-10

Украинские банки заработали за прошлый год почти 160 млрд грн. При этом налог на прибыль составляет почти половину от общей суммы - более 73 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

Украинские банки заработали 159,9 млрд грн прибыли в 2023 году. Это в 1,9 раз больше, чем в 2021, отмечают аналитики Опендатабот. Отмечается, что 46% прибыли банки должны уплатить как налог на прибыль согласно новому закону, что составляет 73,45 млрд грн.

При этом из 63 банков десять получили 88% от общей прибыли - 75,94 млрд грн. Государственный Приват стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021.

Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли. Также к государственным банкам добавился Сенс банк, национализированный в 2023 году.

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд грн. К сравнению, накануне полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.

Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд грн. Вместе с Укрсиббанком, который почти втрое увеличил свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы.

Прибыль банков за прошлый год в Украине выросла почти вчетверо - НБУ

Большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году в по сравнению с 2021 года. Наибольший прирост показал Дойче банк: в 18 раз.

По результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, который является лидером группы - 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк (Монобанк) - прибыль которого уменьшилась в 1,6 раз до того же 2021.

НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%