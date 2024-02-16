Украинские банки значительно увеличили прибыль: кто вошел в топ-10
Киев • УНН
В прошлом году украинские банки заработали почти 160 миллиардов гривен прибыли, причем государственный Приватбанк был самым прибыльным, а налог на прибыль составил почти половину от общей суммы прибыли.
Украинские банки заработали за прошлый год почти 160 млрд грн. При этом налог на прибыль составляет почти половину от общей суммы - более 73 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.
Детали
Украинские банки заработали 159,9 млрд грн прибыли в 2023 году. Это в 1,9 раз больше, чем в 2021, отмечают аналитики Опендатабот. Отмечается, что 46% прибыли банки должны уплатить как налог на прибыль согласно новому закону, что составляет 73,45 млрд грн.
При этом из 63 банков десять получили 88% от общей прибыли - 75,94 млрд грн. Государственный Приват стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021.
Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли. Также к государственным банкам добавился Сенс банк, национализированный в 2023 году.
14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд грн. К сравнению, накануне полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.
Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд грн. Вместе с Укрсиббанком, который почти втрое увеличил свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы.
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Большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году в по сравнению с 2021 года. Наибольший прирост показал Дойче банк: в 18 раз.
По результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.
Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, который является лидером группы - 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк (Монобанк) - прибыль которого уменьшилась в 1,6 раз до того же 2021.
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Украинские банки значительно увеличили прибыль: кто вошел в топ-10
В прошлом году украинские банки заработали почти 160 миллиардов гривен прибыли, причем государственный Приватбанк был самым прибыльным, а налог на прибыль составил почти половину от общей суммы прибыли.
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