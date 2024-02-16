Українські банки значно збільшили прибуток: хто увійшов в топ-10

Українські банки заробили за минулий рік майже 160 млрд грн. При цьому податок на прибуток складає майже половину від загальної суми - понад 73 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

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Українські банки заробили 159,9 млрд грн прибутку у 2023 році. Це у 1,9 разів більше, ніж у 2021, зазначають аналітики Опендатабот. Зазначається, що 46% прибутку банки мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом, що дорівнює 73,45 млрд грн.

При цьому з 63 банків десять отримали 88% від загального прибутку — 75,94 млрд грн. Державний Приват стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021.

Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку. Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.

Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанк, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.

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Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: у 18 разів.

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) — прибуток якого зменшився в 1,6 разів до того ж 2021.

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