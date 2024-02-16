Українські банки значно збільшили прибуток: хто увійшов в топ-10
Київ • УНН
Минулого року українські банки заробили майже 160 мільярдів гривень прибутку, причому державний Приватбанк був найприбутковішим, а податок на прибуток склав майже половину від загальної суми прибутку.
Українські банки заробили за минулий рік майже 160 млрд грн. При цьому податок на прибуток складає майже половину від загальної суми - понад 73 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.
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Українські банки заробили 159,9 млрд грн прибутку у 2023 році. Це у 1,9 разів більше, ніж у 2021, зазначають аналітики Опендатабот. Зазначається, що 46% прибутку банки мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом, що дорівнює 73,45 млрд грн.
При цьому з 63 банків десять отримали 88% від загального прибутку — 75,94 млрд грн. Державний Приват стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021.
Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку. Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.
14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.
Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанк, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.
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Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: у 18 разів.
За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) — прибуток якого зменшився в 1,6 разів до того ж 2021.
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