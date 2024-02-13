Прибуток банків за минулий рік в Україні зріс майже вчетверо - НБУ
Київ • УНН
За даними Національного банку України, банки в Україні майже вчетверо збільшили свої прибутки у 2023 році порівняно з 2022 роком.
Банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік згідно з оперативними даними. Про це звітує Національний банк України, передає УНН.
Платоспроможні банки в 2023 році за попередніми даними, до підтвердження річним аудитом, отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.
Деталі
Операційні прибутки банків помітно зросли. Операційний дохід за рік зріс на 15% порівняно з попереднім роком, чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви – на 19%. Зазначається, що рушієм зростання цих доходів залишається збільшення процентних доходів як від високоліквідних активів, а також кредитування.
Головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік скоротилися на 86%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви в розмірі 133 млрд грн, з яких у 2023 році – лише 17 млрд грн.
Згідно зі змінами до законодавства у грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою – 50%. Тож рентабельність капіталу банківського сектору на 1 січня 2024 року становила 31,6%. Рік тому цей показник становив 9,7%.
Додатково
Нагадаємо, проведена Національним банком у 2023 році оцінка стійкості банків підтвердила, що більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності.
Станом на 01 січня 2024 року згідно з річними показниками лише сім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 245 млн грн.
Директор юрдепартаменту НБУ мав конфлікт інтересів під час рекомендацій ФГВФО про відкликання позовів банку "Конкорд"13.02.24, 17:34 • 227806 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що обсяг касових оборотів банків в Україні збільшився у 2023 році: надходження та видачі готівки в банках зросли на 13,6% та 11,5% відповідно завдяки відновленню економіки.