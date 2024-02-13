Прибыль банков за прошлый год в Украине выросла почти вчетверо - НБУ

Банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год согласно оперативным данным. Об этом отчитывается Национальный банк Украины, передает УНН.

Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, до подтверждения годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. - заявили в НБУ.

Детали

Операционные доходы банков заметно выросли. Операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы - на 19%. Отмечается, что двигателем роста этих доходов остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, а также кредитования.

Главным фактором значительной разницы доходности, если сравнить с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год сократились на 86%. Всего с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году - только 17 млрд грн. - отметили в Нацбанке.

Согласно изменениям в законодательство в декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке - 50%. Поэтому рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 года составила 31,6%. Год назад этот показатель составлял 9,7%.

Дополнительно

Напомним, проведенная Национальным банком в 2023 году оценка устойчивости банков подтвердила, что большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом - высокий запас прочности.

По состоянию на 01 января 2024 года согласно годовым показателям только семь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.

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Напомним

Ранее УНН писал, что объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.