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НБУ: за рік банки наростили видачу готівки з кас на 11,5%

НБУ: за рік банки наростили видачу готівки з кас на 11,5%

Київ • УНН

 • 21300 перегляди

Обсяг касових оборотів банків в Україні збільшився у 2023 році: надходження та видачі готівки в банках зросли на 13,6% та 11,5% відповідно завдяки відновленню економіки.

За 2023 рік обсяги касових оборотів банків зросли, повідомили у НБУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними НБУ, обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13,6% порівняно з 2022 роком та становив 2 494,3 млрд грн. Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися на 11,5% та досягли 2 543,7 млрд грн.

"Це зумовлено минулорічним пожвавленням економіки, якому сприяло, зокрема, налагодження нових шляхів постачання, і сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення", - пояснили у Нацбанку.

Як зазначається, як і раніше, найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

▪️ операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84,0% (оскільки в умовах невизначеності, пов’язаної з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);

▪️ підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,2%;

▪️ придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків традиційно були (% від загального обсягу надходжень):

▪️ торговельна виручка – 33,9%;

▪️ операції клієнтів з використанням платіжних карток – 29,3%;

▪️ виручка від усіх видів послуг – 15,7%.

Наразі обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня "довоєнного" 2021 року, а й дещо перевищили його

- повідомили у НБУ.

Зовнішнє фінансування поволі скорочуватиметься - НБУ02.02.24, 13:19 • 57009 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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