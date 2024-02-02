НБУ: за рік банки наростили видачу готівки з кас на 11,5%
Київ • УНН
Обсяг касових оборотів банків в Україні збільшився у 2023 році: надходження та видачі готівки в банках зросли на 13,6% та 11,5% відповідно завдяки відновленню економіки.
За 2023 рік обсяги касових оборотів банків зросли, повідомили у НБУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними НБУ, обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13,6% порівняно з 2022 роком та становив 2 494,3 млрд грн. Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися на 11,5% та досягли 2 543,7 млрд грн.
"Це зумовлено минулорічним пожвавленням економіки, якому сприяло, зокрема, налагодження нових шляхів постачання, і сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення", - пояснили у Нацбанку.
Як зазначається, як і раніше, найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
▪️ операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84,0% (оскільки в умовах невизначеності, пов’язаної з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);
▪️ підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,2%;
▪️ придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків традиційно були (% від загального обсягу надходжень):
▪️ торговельна виручка – 33,9%;
▪️ операції клієнтів з використанням платіжних карток – 29,3%;
▪️ виручка від усіх видів послуг – 15,7%.
Наразі обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня "довоєнного" 2021 року, а й дещо перевищили його
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