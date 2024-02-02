НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%

За 2023 год объемы кассовых оборотов банков выросли, сообщили в НБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ, объем поступлений наличности в кассы банков в прошлом году увеличился на 13,6% по сравнению с 2022 годом и составил 2 494,3 млрд грн. Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились на 11,5% и достигли 2 543,7 млрд грн.

"Это обусловлено прошлогодним оживлением экономики, которому способствовало, в частности, налаживание новых путей поставки, и устойчивый внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения", - пояснили в Нацбанке.

Как отмечается, как и раньше, наибольшими объемами наличные из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

▪️ операций клиентов с использованием платежных карт - 84,0% (поскольку в условиях неопределенности, связанной с военным положением, наличные остаются доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);

▪️ подкрепление операторов почтовой связи - 4,2%;

▪️ приобретение иностранной валюты у клиентов - 3,9%.

Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков традиционно были (% от общего объема поступлений):

▪️ торговая выручка - 33,9%;

▪️ операции клиентов с использованием платежных карточек - 29,3%;

▪️ выручка от всех видов услуг - 15,7%.

Сейчас объемы поступлений в кассы банков от торговой выручки и выручки от всех видов услуг не только достигли уровня "довоенного" 2021 года, но и несколько превысили его - сообщили в НБУ.

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