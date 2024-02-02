Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ
Киев • УНН
По прогнозам Национального банка Украины, в 2024 году международная финансовая поддержка Украины останется на высоком уровне - около 37 миллиардов долларов США.
Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, в 2024 году внешнее финансирование составит около 37 млрд долл. США. В последующие годы оно будет медленно сокращаться вместе с сужением бюджетного дефицита, не создавая рисков для устойчивости государственных финансов, сообщили в Национальном банке Украины в новом инфляционном отчете, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли 40,5 млрд долл. США.
"Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и в дальнейшем. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долл. США в виде внешних кредитов и грантов", - отметили в НБУ.
По мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования постепенно будут уменьшаться (до около 25 млрд долл. США в 2025 году и 12 млрд долл. США в 2026 году)
В то же время, как прогнозируют в НБУ, "этой помощи будет хватать для поддержания достаточного уровня международных резервов". Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах 37-42 млрд долл. США в течение 2024-2026 годов и "будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости". Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства, указали в Нацбанке.
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Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ
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