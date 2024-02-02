Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС

Европейский парламент сможет до конца февраля проголосовать за выделение Украине 50 млрд евро, что позволит стране получить уже первый транш в размере 1,5 млрд евро уже в марте.

Об этом во время брифинга заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает УНН.

Детали

Очень важно, что вчера принципиально политическое решение было принято. И теперь все причастные органы и Совет Европейского союза, и Европейская комиссия, и Европейский парламент могут завершить так называемый диалог. Ожидается, что уже на следующей неделе законодательное предложение будет окончательно согласовано и Совет может его принять даже по письменной процедуре. И мы ожидаем, что Европейский парламент сможет проголосовать за этот инструмент через сессию. То есть до конца этого месяца - прокомментировал Ченцов выделение Украине 50 млрд евро.

Он также заявил, что уже в марте Украина сможет получить первый транш помощи от ЕС.

Мы стараемся, чтобы первый транс был больше. Он как и предыдущая макрофинансовая помощь планируется где-то в районе 1,5 млрд евро. мы бы хотели, чтобы он был больше для того, чтобы покрыть и текущие расходы, и тот дефицит, который складывается в первые месяцы года - добавил Ченцов.

Напомним,

Одобренная лидерами ЕС программа помощи Украине на 50 миллиардов евро включает 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов, прописаны предпосылки получения средств и возможный пересмотр программы.