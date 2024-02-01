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Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України

Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України

Київ • УНН

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Схвалена лідерами ЄС програма допомоги Україні на 50 мільярдів євро включає 33 мільярди євро у вигляді кредитів і 17 мільярдів євро у вигляді грантів, прописано передумови отримання засобів та можливий перегляд програми.

Програма Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС для допомоги України включатиме 33 мільярди євро у формі позик та 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки, також прописано можливі прибутки від заморожених російських активів. Для отримання підтримки Україною в межах програми є передумови. І у разі потреби через два роки Єврорада може запропонувати Єврокомісії внести пропозицію на її перегляд. Про це йдеться в офіційних висновках саміту ЄС 1 лютого, пише УНН.

Деталі

Європейська рада, вказано у висновках, "наголошує на необхідності забезпечити разом із партнерами стабільну, передбачувану та стійку фінансову підтримку України на період 2024-2027 років". "Щоб сприяти відновленню, реконструкції та модернізації країни, сприяти соціальній згуртованості та прогресивній інтеграції в Союз, з огляду на можливе майбутнє членство в Союзі, буде створено інструмент Ukraine Facility на період 2024-2027 років", - зазначають лідери ЄС.

На період 2024-2027 рр. сума загальних ресурсів, наданих за допомогою інструменту, як повідомляється, не перевищуватиме 50 мільярдів євро, з яких:

1) 33 мільярди євро у формі позик, гарантованих продовженням до 2027 року існуючої бюджетної гарантії Союзу, понад межі, для фінансової допомоги Україні, доступної до кінця 2027 року.

2) 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки в межах нового тематичного інструменту Ukraine Reserve, створеного понад межі MFF 2021-27. "Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до відповідних правових актів Союзу, що стосуються використання надзвичайних прибутків, що утримуються приватними особами, що безпосередньо походять від знерухомлених активів центрального банку росії", - зазначається у висновках.

Як вказано, "з метою оптимізації використання наявних сум невикористані зобов'язання та асигнування на виплати за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік". Частина річної суми з попереднього року буде використана спочатку.

"Європейська рада наголошує на необхідності сприяти відповідальності України за зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою плану, який має підготувати український уряд, який викладе порядок денний реформ та інвестицій в Україні на її шляху до вступу в ЄС. Ще до ухвалення плану настійно заохочуватиметься найширша участь донорів за межами Європейського Союзу в загальних зусиллях із відновлення та реконструкції України", - зазначається у виновках. 

"Передумовою підтримки України в межах інструменту (Ukraine Facility - ред.) є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, і верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Під час впровадження інструменту (Євро)комісія та Україна повинні вжити усіх належних заходів для захисту фінансових інтересів Союзу, зокрема щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень", - вказали лідери ЄС у висновках саміту.

Також вказано, що Рада ЄС "відіграватиме ключову роль в управлінні Ukraine Facility". "У цьому сенсі імплементаційне рішення Ради (ЄС) має бути ухвалено кваліфікованою більшістю для ухвалення та внесення змін до Плану України, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок і пропозицій (Євро)комісії", - сказано у висновках.

"На основі щорічного звіту (Євро)комісії про імплементацію Ukraine Facility Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо імплементації інструменту з метою надання керівництва. У разі потреби через два роки Європейська рада запропонує (Євро)комісії внести пропозицію на перегляд в контексті нової MFF", - зазначається у рішенні саміту ЄС.

"Є угода": голова Євроради заявив про домовленість усіх 27 країн ЄС про 50 млрд євро для України01.02.24, 12:29 • 119417 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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