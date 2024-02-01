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"Є угода": голова Євроради заявив про домовленість усіх 27 країн ЄС про 50 млрд євро для України

"Є угода": голова Євроради заявив про домовленість усіх 27 країн ЄС про 50 млрд євро для України

Київ • УНН

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Лідери ЄС погодилися надати Україні 50 млрд євро додаткової підтримки з бюджету блоку.

Усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС, повідомив у четвер президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН.

У нас є угода. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України

- написав Мішель у X.

Голова Євроради наголосив, що "ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України". "Ми знаємо, що поставлено на карту", - підкреслив він.

Доповнення

Лідери ЄС 1 лютого зібралися на саміт у Брюсселі. Саміт, скликаний для вирішення питання багаторічного бюджету ЄС, розглядався як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро, який раніше зустрів опір з боку Угорщини.

Перед самітом низка лідерів ЄС проводили зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, одна з них відбулася безпосередньо перед самітом, за участю голів Євроради та Єврокомісії, лідерів Франції, Німеччини та Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Джорджі Мелоні відповідно.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом вказував, що "немає проблеми з так званою втомою від України, у нас зараз, тут, у Брюсселі, є втома від Орбана", зауважуючи, що є багато речей, які потрібно вирішити, і потрібно зміцнювати європейську єдність навколо України.

Однак, у коментарях перед початком саміту низка лідерів країн ЄС висловлювали впевненість, що угода на рівні 27 країн блоку, у тому числі Угорщини, можлива

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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