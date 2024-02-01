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Лідери ЄС збираються на саміт для вирішення питання бюджету з 50 млрд євро для України, Орбана досі не "перемогли" - ЗМІ

Лідери ЄС збираються на саміт для вирішення питання бюджету з 50 млрд євро для України, Орбана досі не "перемогли" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25126 перегляди

Лідери ЄС збираються на екстрений саміт, де очікується протистояння прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану через його відмову санкціонувати новий пакет допомоги Україні у 50 мільярдів євро, причому зусилля переконати Орбана подвоїлися за останні 24 години, але не увінчалися успіхом, оскільки Угорщина вимагала щорічного вето на фінансування, зазначає The Guardian.

Лідери ЄС повертаються до Брюсселя для другого за два місяці протистояння з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його відмову санкціонувати новий пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Остання спроба "перемогти" Орбана в середу на зустрічі послів ЄС виявилася невдалою, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що у місті панувала "суміш розчарування та гніву", коли лідери прибули на вечерю в середу ввечері напередодні екстреного саміту, а помічники скаржилися на те, що "прем’єр-міністр Угорщини не зміг змінити позицію з грудня, коли він уперше заблокував кошти".

"Ми справді перебуваємо на роздоріжжі", - сказав один із чиновників ЄС.

Дипломати в Брюсселі наголошують, що Україна не залишиться без фінансування на військову техніку та боєприпаси, оскільки вони надходять через окремі країни-члени через Європейський фонд миру. Але вони стурбовані ліквідністю української економіки та сигналом, що відсутність єдності подасть путіну, пише видання.

"Зусилля переконати Орбана поступитися подвоїлися за останні 24 години, коли представники інших 26 держав ЄС погодилися вставити компромісний параграф у проект тексту угоди, який вимагають на саміті щодо бюджету", - ідеться у статті.

Нещодавно Угорщина заявила, що зніме своє вето, але лише за умови перегляду бюджету щороку у чотирирічній період фінансування.

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У середу вранці посли держав-членів ЄС, як вказано, запропонували проводити щорічні дебати, а не голосувати за програму фінансування України.

У новому проекті тексту офіційної угоди, про який ідеться, як вказано, Європейська комісія зобов’язується щорічно переглядати імплементації програми фінансування.

На цій основі "Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо імплементації програми з метою надання вказівок щодо підходу ЄС", - ідеться в проекті тексту.

"Остання спроба "перемогти" Орбана в середу на зустрічі представників ЄС виявилася невдалою. Одне джерело повідомило, що представник Угорщини, який виступав першим, сказав своїм колегам, що Угорщина "інтенсивно та конструктивно працює над вирішенням, яке було б прийнятним для всіх у межах MFF (багаторічного бюджету ЄС - ред.", - пише видання.

Але, як вказується, представник країни потім виступив з вимогою на проведення щорічного перегляду, що супроводжувалося б "одноголосним голосуванням щодо фінансування", яке, за словами одного дипломата, "іншими словами, створить механізм щорічного вето".

Це була "чітка червона лінія, про яку говорили майже всі делегації", сказало джерело.

Вони наполягали у відповідь Угорщині, що щорічний перегляд був би "дієвим компромісом", зазначає видання.

Офіційні особи, як вказано, висловили здивування жорсткою позицією Угорщини.

Один високопоставлений чиновник сказав: "Ми справді зайшли в глухий кут. Ми не дізнаємося, що він думає, поки не опинимося в кімнаті".

Офіційні особи розробили план Б, згідно з яким 26 держав-членів узгодять гроші поза бюджетом ЄС. Залучення грошей, суміші позик і державних внесків, таким чином є складнішим, у деяких випадках вимагає схвалення парламенту.

"Це не кінець світу, але це дуже складна ситуація", - сказало джерело.

Видання також вказує, що на саміті у четвер канцлером Німеччини Олафом Шольцем і нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте буде порушено питання щодо надання боєприпасів.

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Інформація щодо цього, як вказано, була зібрані після того, як Німеччина натисла на Службу зовнішніх справ ЄС, щоб спробувати зібрати достовірні дані щодо внеску кожної держави-члена. Дипломати підтвердили, що опитування було завершено, але "деякі країни-члени не надали даних".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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