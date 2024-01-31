ЄС до березня поставить Україні лише 52% обіцяних боєприпасів - Боррель

Європейський Союз розраховує досягти лише 52% від своєї мети з доставки 1 мільйона боєприпасів Україні до березня цього року, згідно з останніми даними, зібраними Єврокомісією, заявив у середу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Ми детально обговорили нашу ініціативу щодо боєприпасів. Грунтуючись на останній інформації, отриманій від держав-членів,.. ця цифра продовжує змінюватися щодня, (...) я можу сказати, що з минулого березня до теперішнього часу, до початку цього року ми вже поставили 330 000 снарядів. (...) До березня цього року я очікую, що ця цифра збільшиться ще на 200 000, таким чином досягнувши... 52% від запланованого обсягу - сказав Боррель за підсумками засідання міністрів оборони ЄС.

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