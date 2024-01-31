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Україна шукає різні шляхи для отримання необхідної кількості боєприпасів - Кулеба

Україна шукає різні шляхи для отримання необхідної кількості боєприпасів - Кулеба

Київ • УНН

 • 20592 перегляди

Україна вивчає різні варіанти отримання необхідної кількості боєприпасів для своїх Збройних сил, оскільки вони потребують більшої кількості поставок для продовження боротьби з росією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна опрацьовує різні варіанти отримання необхідної для Сил оборони кількості боєприпасів. Про це він заявив в інтерв’ю BBC Newsnight, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС. 

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - заявив Кулеба. 

Однак, за його словами, якою б не була для партнерів ціна підтримки України, ціна владнання світу в разі, якщо Київ не переможе, буде значно вищою. 

"ЄC демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - також повідомив голова МЗС. 

Раніше УНН повідомляв, що країни Європейського союзу зможуть передати Україні до березня тільки близько 600 тисяч боєприпасів із обіцяного мільйону через стан оборонного виробництва та побоювань щодо вичерпання запасів. 

Україні потрібно більше боєприпасів - Боррель31.01.24, 10:49 • 23911 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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