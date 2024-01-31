Україні потрібно більше боєприпасів - Боррель
Київ • УНН
Україна потребує більше боєприпасів для захисту від російського вторгнення, заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів ЄС.
Україна потребує більше боєприпасів, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у середу перед зустріччю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі, пише УНН.
Україні потрібно більше боєприпасів
З його слів, у зустрічі візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров по відеоконференцзв'язку, і тоді міністри ЄС під головуванням Борреля "обговорять нашу підтримку".
Він додав, що буде сесія за участю лише міністрів, зважаючи на конфіденційність обговорюваного, зазначивши, що необхідно "чітке розуміння того, де ми перебуваємо щодо забезпечення боєприпасами".
Він вказав, що міністри допоможуть з точним розумінням того, що зроблено, що роблять, що планують робити, "щоб мати чітке розуміння того, що потрібно зробити разом, щоб забезпечити потреби України та досягти мети, яку ми встановили".
"Важливо прояснити ситуацію і знати де ми, де будемо до березня, до кінця року", - наголосив голова дипломатії ЄС.
У соцмережі X Боррель повідомив, що на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС сьогодні буде три основні питання порядку денного:
1) Військова підтримка України ЄС
2) Оборонна готовність: нам потрібно зміцнити оборонну промисловість ЄС
3) виклики безпеці в Червоному морі, Сахелі та Гвінейській затоці
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