Украине нужно больше боеприпасов - Боррель
Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для защиты от российского вторжения, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны стран-членов ЕС.
В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен
Пять человек, в том числе несовершеннолетний, предстанут перед судом в Киеве за то, что создали фейковые инвестиционные схемы в Telegram и выманивали средства у граждан.
россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины
россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.
В городе, которым руководит соратник Гройсмана, людям предлагают отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно
Жители Винницы, мэр которой является соратником бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, должны отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно.
Дефицита электричества нет, обесточивание в Харьковской области нарушало движение поездов - Минэнерго
Обесточивание подстанции из-за технических проблем нарушало движение поездов, но Министерство энергетики Украины заявляет, что общего дефицита электроэнергии нет.
ЕС до марта успеет передать Украине около 600 тысяч боеприпасов, а не миллион - СМИ
Из-за задержек в производстве и проблем с запасами ЕС сможет передать Украине лишь около 600 000 боеприпасов до марта, что не дотягивает до обещанного 1 миллиона боеприпасов.
Геополитическая ошибка "исторического масштаба": глава ЦРУ предостерегает от сокращения поддержки Украины со стороны США
Директор ЦРУ предупредил, что уменьшение поддержки Украины со стороны США было бы геополитической ошибкой исторического масштаба, и что продолжение помощи - это скромная инвестиция со значительной отдачей.
В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц
В государственный бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен, конфискованных у подсанкционных лиц и предприятий благодаря санкциям, введенным против российских коллаборационистов и олигархов.
Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море
Хуситы утверждают, что они выпустили ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщает AFP.
Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году
4 млд грн премий в 2023 году собрали страховые ARX и ARX Life.