Украине нужно больше боеприпасов - Боррель

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129725 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127289 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148182 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160842 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Украине нужно больше боеприпасов - Боррель

В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен

Пять человек, в том числе несовершеннолетний, предстанут перед судом в Киеве за то, что создали фейковые инвестиционные схемы в Telegram и выманивали средства у граждан.

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В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен

россияне ночью 7 раз обстреляли приграничье Сумщины

россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.

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В городе, которым руководит соратник Гройсмана, людям предлагают отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно

Жители Винницы, мэр которой является соратником бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, должны отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно.

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В государственный бюджет Украины поступило более 32 миллионов гривен, конфискованных у подсанкционных лиц и предприятий благодаря санкциям, введенным против российских коллаборационистов и олигархов.

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В бюджет Украины поступило более 32 млн гривен, конфискованных у подсанкционных лиц

Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

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Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году