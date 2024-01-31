Украине нужно больше боеприпасов - Боррель

Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду перед встречей с министрами обороны ЕС в Брюсселе, пишет УНН.

Украине нужно больше боеприпасов - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, во встрече примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров по видеоконференцсвязи и тогда министры ЕС под председательством Борреля "обсудят нашу поддержку".

Он добавил, что будет сессия с участием только министров, учитывая конфиденциальность обсуждаемого, отметив, что необходимо "четкое понимание того, где мы находимся по обеспечению боеприпасами".

Он указал, что министры помогут с точным пониманием того, что сделано, что делают, что планируют делать, "чтобы иметь четкое понимание того, что нужно сделать вместе, чтобы обеспечить потребности Украины и достичь цели, которую мы установили".

"Важно прояснить ситуацию и знать где мы, где будем до марта, до конца года", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

В соцсети X Боррель сообщил, что на неформальной встрече министров обороны ЕС сегодня будет три основных вопроса повестки дня:

1) Военная поддержка Украины ЕС ЕС

2) Оборонная готовность: нам нужно укрепить оборонную промышленность ЕС

3) вызовы безопасности в Красном море, Сахеле и Гвинейском заливе

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