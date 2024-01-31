ЄС до березня встигне передати Україні близько 600 тисяч боєприпасів, а не мільйон - ЗМІ

Країни Європейського союзу зможуть передати Україні до березня тільки близько 600 тисяч боєприпасів із обіцяного мільйону через стан оборонного виробництва та побоювань щодо вичерпання запасів, пише Bloomberg, інформує УНН.

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За словами дипломатів, європейські союзники не встигнуть поставити 1 мільйон снарядів, які вони обіцяли доставити до 1 березня. На тлі постійних затримок у виробництві і побоювань щодо вичерпання запасів Європа зможе надати до цього терміну лише близько 600 тисяч боєприпасів.

Дипломати зазначають що міністри оборони країн ЄС, які зустрінуться в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати залучити інші поставки, щоб збільшити загальну кількість снарядів, але все одно не здатні досягти мети в 1 мільйон одиниць, яка була поставлена минулого року.

Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, "росія може продовжити артилерійські обстріли, в той час як їхня піхота атакує українські позиції", - сказала дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США Енн Марі Дейлі.

Доповнення

Як пише Reuters, лідери ЄС на саміті у четвер, 1 лютого, підтвердять рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні і вкажуть на нагальну потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет країні.

Нагадаємо

Кулеба підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року через стан оборонного виробництва та бюрократичні перепони.