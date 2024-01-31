ЕС до марта успеет передать Украине около 600 тысяч боеприпасов, а не миллион - СМИ

Страны Европейского союза смогу передать Украине до марта только около 600 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона из-за состояния оборонного производства и опасений относительно исчерпания запасов, пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам дипломатов, европейские союзники не успеют поставить 1 миллион снарядов, которые они обещали доставить до 1 марта. На фоне постоянных задержек в производстве и опасений относительно исчерпания запасов Европа сможет предоставить к этому сроку лишь около 600 тысяч боеприпасов.

Дипломаты отмечают что министры обороны стран ЕС, которые встретятся в Брюсселе на этой неделе, могут попытаться привлечь другие поставки, чтобы увеличить общее количество снарядов, но все равно не способны достичь цели в 1 миллион единиц, которая была поставлена в прошлом году.

Если украинские войска не будут иметь снарядов, чтобы удерживать давление, "россия может продолжить артиллерийские обстрелы, в то время как их пехота атакует украинские позиции", - сказала исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США Энн Мари Дейли.

Дополнение

Как пишет Reuters, лидеры ЕС на саммите в четверг, 1 февраля, подтвердят решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине и укажут на настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет стране.

Напомним

Кулеба подтвердил, что ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.