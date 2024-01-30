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ЄС на саміті пообіцяє військову підтримку України і підтвердить потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет – Reuters

ЄС на саміті пообіцяє військову підтримку України і підтвердить потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет – Reuters

Київ • УНН

 • 28885 перегляди

Лідери ЄС на саміті 1 лютого підтвердять своє зобов'язання продовжувати надавати військову підтримку Україні і наголосять на нагальній необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет, йдеться в проекті документа, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.

Лідери ЄС підтвердять рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні і вкажуть на нагальну потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет країні на саміті у четвер, 1 лютого, повідомляє Reuters з посиланням на проект висновків зустрічі, пише УНН.

Деталі

"Європейська рада також повторює нагальну потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет", - зокрема ідеться у проекті тексту висновків.

Проект висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні у фонд під назвою Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування пожертвувань зброї Україні, вказує видання.

"Ідея про виділення ще 5 мільярдів євро включена до проекту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення", - ідеться у статті.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС, зазначає видання.

Основною темою саміту у четвер у Брюсселі, як повідомляється, стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана29.01.24, 13:00 • 38499 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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