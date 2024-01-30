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ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

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Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.

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Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин

Украине необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход так как Киев не сможет догнать россию по производству обычных вооружений, говорит Камышин.

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Почти 600 работников экстренной медицинской помощи прошли 53-часовой онлайн-курс медпомощи на догоспитальном этап. Более 12 000 человек зарегистрировались на курс, который проводится при поддержке Всемирного банка.

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Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду возле села Переволока в Тернопольской области на западе Украины.

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Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.

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Генсек НАТО Столтенберг приехал в США: будет договариваться о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к июльскому саммиту НАТО, на котором будут приняты важные решения относительно продолжения поддержки Украины, усиления обороны и сдерживания НАТО.

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Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.

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Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

Атака дронов на Харьковщину: прокуратура показала последствия удара по Змиеву

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