ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Лидеры ЕС подтвердят решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине и укажут на острую необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет стране на саммите в четверг, 1 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на проект выводов встречи, пишет УНН.

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"Европейский совет также повторяет острую необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", - в частности говорится в проекте текста выводов.

Проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в фонд под названием Европейский фонд мира, который использовался для финансирования пожертвований оружия Украине, указывает издание.

"Идея о выделении еще 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратные скобки, что указывает на то, что она все еще является предметом обсуждения", - говорится в статье.

Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущем роли фонда в военной помощи Украине, при этом Германия предлагает сосредоточить внимание на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС, отмечает издание.

Основной темой саммита в четверг в Брюсселе, как сообщается, станет попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

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