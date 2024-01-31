Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина прорабатывает различные варианты получения необходимого для Сил обороны количества боеприпасов. Об этом он заявил в интервью BBC Newsnight, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нет ни одной ситуации, которая не имеет решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - заявил Кулеба.

Однако, по его словам, какой бы ни была для партнеров цена поддержки Украины, цена устранения мира в случае, если Киев не победит, будет значительно выше.

"ЕC демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - также сообщил глава МИД.

Ранее УНН сообщал, что страны Европейского союза смогут передать Украине до марта только около 600 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона из-за состояния оборонного производства и опасений относительно исчерпания запасов.

Украине нужно больше боеприпасов - Боррель