ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель
Киев • УНН
ЕС ожидает, что до марта Украина получит лишь 52% от запланированных 1 миллиона боеприпасов, согласно последним данным.
Европейский Союз рассчитывает достичь лишь 52% от своей цели по доставке 1 миллиона боеприпасов Украине до марта этого года, согласно последним данным, собранным Еврокомиссией, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.
Мы подробно обсудили нашу инициативу по боеприпасам. Основываясь на последней информации, полученной от государств-членов,... эта цифра продолжает меняться ежедневно, (...) я могу сказать, что с прошлого марта до настоящего времени, до начала этого года мы уже поставили 330 000 снарядов. (...) До марта этого года я ожидаю, что эта цифра увеличится еще на 200 000, таким образом достигнув... 52% от запланированного объема
Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба31 январь 2024, 09:30 • 17611 просмотров
ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель
ЕС ожидает, что до марта Украина получит лишь 52% от запланированных 1 миллиона боеприпасов, согласно последним данным.
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