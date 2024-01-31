ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

Европейский Союз рассчитывает достичь лишь 52% от своей цели по доставке 1 миллиона боеприпасов Украине до марта этого года, согласно последним данным, собранным Еврокомиссией, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Мы подробно обсудили нашу инициативу по боеприпасам. Основываясь на последней информации, полученной от государств-членов,... эта цифра продолжает меняться ежедневно, (...) я могу сказать, что с прошлого марта до настоящего времени, до начала этого года мы уже поставили 330 000 снарядов. (...) До марта этого года я ожидаю, что эта цифра увеличится еще на 200 000, таким образом достигнув... 52% от запланированного объема