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ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 16:15  •  23406 просмотра

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ЕС ожидает, что до марта Украина получит лишь 52% от запланированных 1 миллиона боеприпасов, согласно последним данным.

Европейский Союз рассчитывает достичь лишь 52% от своей цели по доставке 1 миллиона боеприпасов Украине до марта этого года, согласно последним данным, собранным Еврокомиссией, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Мы подробно обсудили нашу инициативу по боеприпасам. Основываясь на последней информации, полученной от государств-членов,... эта цифра продолжает меняться ежедневно, (...) я могу сказать, что с прошлого марта до настоящего времени, до начала этого года мы уже поставили 330 000 снарядов. (...) До марта этого года я ожидаю, что эта цифра увеличится еще на 200 000, таким образом достигнув... 52% от запланированного объема

- сказал Боррель по итогам заседания министров обороны ЕС.

Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба31 январь 2024, 09:30 • 17611 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

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Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек

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Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии

Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.

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