Лидеры ЕС собираются на саммит для решения вопроса бюджета с 50 млрд евро для Украины, Орбана до сих пор не "победили" - СМИ
Лидеры ЕС собираются на экстренный саммит, где ожидается противостояние премьер-министру Венгрии Виктору Орбану из-за его отказа санкционировать новый пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро, причем усилия убедить Орбана удвоились за последние 24 часа, но не увенчались успехом, поскольку Венгрия требовала ежегодного вето на финансирование, отмечает The Guardian.
Из-за обхода санкций и мошенничества в Лондоне задержали бывшего гауляйтера Севастополя дмитрия овсянникова - The Times
Бывший российский чиновник задержан в Лондоне по обвинению в нарушении британских санкций и отмывании денег. Сейчас он арестован и ждет решения суда в тюрьме.
"Мы не боимся войны": Иран предупредил США, что не оставит без ответа любую атаку
Иран предупреждает, что решительно ответит на любую атаку США и не потерпит угроз в ответ на атаку баллистической ракетой американской базы в Иордании, в результате которой погибли трое американских солдат.
россияне создают новые военные базы в Мариуполе - Андрющенко
россияне создают новые военные базы вблизи гражданских районов в Приморском районе Мариуполя, о чем сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Бизнес в условиях войны: победительница конкурса "Роби своє" рассказала, как развивает бизнес на деоккупированной территории
Житель деоккупированного пгт Низы Сумской области выиграл бизнес-конкурс и открыл кофейню, чтобы поднять настроение местным жителям.
Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16
Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.
Соединенные Штаты заявляют, что предотвратили масштабную кибератаку, к которой причастен Китай
Правительство США утверждает, что предотвратило масштабную кибератаку с участием Китая, нейтрализовав сеть Volt Typhoon, которая якобы была нацелена на гражданскую инфраструктуру США и имела связи с Китаем.
Глава Минфина США заявила, что позиция Конгресса по финансированию Украины принесет победу путину
Министр финансов США Джанет Йеллен обратится к Конгрессу с призывом поддержать Украину, заявив, что если этого не сделать, то путин одержит победу.
Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN
Ожидается, что до конца недели Президент Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины
За ночь российские войска 29 раз обстреляли пять громад Сумской области.