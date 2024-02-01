Лидеры ЕС собираются на саммит для решения вопроса бюджета с 50 млрд евро для Украины, Орбана до сих пор не "победили" - СМИ

Лидеры ЕС возвращаются в Брюссель для второго за два месяца противостояния с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа санкционировать новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Последняя попытка "победить" Орбана в среду на встрече послов ЕС оказалась неудачной, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что в городе царила "смесь разочарования и гнева", когда лидеры прибыли на ужин в среду вечером накануне экстренного саммита, а помощники жаловались на то, что "премьер-министр Венгрии не смог изменить позицию с декабря, когда он впервые заблокировал средства".

"Мы действительно находимся на распутье", - сказал один из чиновников ЕС.

Дипломаты в Брюсселе отмечают, что Украина не останется без финансирования на военную технику и боеприпасы, поскольку они поступают через отдельные страны-члены через Европейский фонд мира. Но они обеспокоены ликвидностью украинской экономики и сигналом, что отсутствие единства подаст путину, пишет издание.

"Усилия убедить Орбана уступить удвоились за последние 24 часа, когда представители других 26 государств ЕС согласились вставить компромиссный параграф в проект текста соглашения, который требуют на саммите по бюджету", - говорится в статье.

Недавно Венгрия заявила, что снимет свое вето, но только при условии пересмотра бюджета ежегодно в четырехлетний период финансирования.

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В среду утром послы государств-членов ЕС, как указано, предложили проводить ежегодные дебаты, а не голосовать за программу финансирования Украины.

В новом проекте текста официального соглашения, о котором идет речь, как указано, Европейская комиссия обязуется ежегодно пересматривать имплементации программы финансирования.

На этой основе "Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по имплементации программы с целью предоставления указаний относительно подхода ЕС", - говорится в проекте текста.

"Последняя попытка "победить" Орбана в среду на встрече представителей ЕС оказалась неудачной. Один источник сообщил, что представитель Венгрии, выступавший первым, сказал своим коллегам, что Венгрия "интенсивно и конструктивно работает над решением, которое было бы приемлемым для всех в рамках MFF (многолетнего бюджета ЕС - ред.)", - пишет издание.

Но, как указывается, представитель страны затем выступил с требованием на проведение ежегодного пересмотра, что сопровождалось бы "единогласным голосованием по финансированию", которое, по словам одного дипломата, "другими словами, создаст механизм ежегодного вето".

Это была "четкая красная линия, о которой говорили почти все делегации", сказал источник.

Они настаивали в ответ Венгрии, что ежегодный пересмотр был бы "действенным компромиссом", отмечает издание.

Официальные лица, как указано, выразили удивление жесткой позицией Венгрии.

Один высокопоставленный чиновник сказал: "Мы действительно зашли в тупик. Мы не узнаем, что он думает, пока не окажемся в комнате".

Официальные лица разработали план Б, согласно которому 26 государств-членов согласуют деньги вне бюджета ЕС. Привлечение денег, смеси займов и государственных взносов, таким образом является более сложным, в некоторых случаях требует одобрения парламента.

"Это не конец света, но это очень сложная ситуация", - сказал источник.

Издание также указывает, что на саммите в четверг канцлером Германии Олафом Шольцем и нидерландским премьер-министром Марком Рютте будет поднят вопрос о предоставлении боеприпасов.

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Информация об этом, как указано, была собраны после того, как Германия нажала на Службу внешних дел ЕС, чтобы попытаться собрать достоверные данные о вкладе каждого государства-члена. Дипломаты подтвердили, что опрос был завершен, но "некоторые страны-члены не предоставили данных".