Прем'єр головуючої у Раді ЄС Бельгії впевнений, що 27 країн Євросоюзу зможуть дійти згоди щодо допомоги Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії висловив упевненість, що лідери ЄС зможуть досягти домовленості про фінансову допомогу Україні на своєму саміті.
Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Бельгії Александр Де Кроо заявив у четвер, що він упевнений, що лідери 27 країн-членів Європейського Союзу можуть досягти угоди щодо фінансової допомоги Україні. Про це він сказав, прибувши на саміт ЄС 1 лютого, пише УНН.
Сьогодні позачергова Рада (ЄС), дуже важлива, яка дійсно має одну головну тему - і тема полягає в тому, як нам продовжувати підтримувати Україну, як дати можливість Україні продовжувати купувати оборонне обладнання, якого вона потребує, як ми можемо підтримати Україну в оплаті, наприклад, зарплати вчителів. Тому дуже важливо, щоб ми дійшли сьогодні угоди, дійшли сьогодні угоди 27 країн. На минулій Раді (ЄС) між 26-а було досягнуто згоди, ця угода досі є, 26 дуже чітко розуміють, що на столі переговорів... Я впевнений у наших можливостях прийти до компромісу з 27 країнами
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, як пише Reuters, також заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо досягнення угоди, "якщо Угорщина готова піти на компроміс".
Доповнення
Саміт, скликаний для вирішення питання багаторічного бюджету ЄС, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро. Однак, план зустрів опір з боку Угорщини.