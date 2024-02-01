Прем'єр головуючої у Раді ЄС Бельгії впевнений, що 27 країн Євросоюзу зможуть дійти згоди щодо допомоги Україні

Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Бельгії Александр Де Кроо заявив у четвер, що він упевнений, що лідери 27 країн-членів Європейського Союзу можуть досягти угоди щодо фінансової допомоги Україні. Про це він сказав, прибувши на саміт ЄС 1 лютого, пише УНН.

Сьогодні позачергова Рада (ЄС), дуже важлива, яка дійсно має одну головну тему - і тема полягає в тому, як нам продовжувати підтримувати Україну, як дати можливість Україні продовжувати купувати оборонне обладнання, якого вона потребує, як ми можемо підтримати Україну в оплаті, наприклад, зарплати вчителів. Тому дуже важливо, щоб ми дійшли сьогодні угоди, дійшли сьогодні угоди 27 країн. На минулій Раді (ЄС) між 26-а було досягнуто згоди, ця угода досі є, 26 дуже чітко розуміють, що на столі переговорів... Я впевнений у наших можливостях прийти до компромісу з 27 країнами