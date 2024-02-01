Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Бельгии выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности о финансовой помощи Украине на своем саммите.
Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо заявил в четверг, что он уверен, что лидеры 27 стран-членов Европейского Союза могут достичь соглашения о финансовой помощи Украине. Об этом он сказал, прибыв на саммит ЕС 1 февраля, пишет УНН.
Сегодня внеочередной Совет (ЕС), очень важный, который действительно имеет одну главную тему - и тема заключается в том, как нам продолжать поддерживать Украину, как дать возможность Украине продолжать покупать оборонное оборудование, в котором она нуждается, как мы можем поддержать Украину в оплате, например, зарплаты учителей. Поэтому очень важно, чтобы мы пришли сегодня к соглашению, пришли сегодня к соглашению 27 стран. На прошлом Совете (ЕС) между 26-ю было достигнуто соглашение, это соглашение до сих пор есть, 26 очень четко понимают, что на столе переговоров... Я уверен в наших возможностях прийти к компромиссу с 27 странами
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как пишет Reuters, также заявил, что он "осторожно оптимистичен" относительно достижения соглашения, "если Венгрия готова пойти на компромисс".
Дополнение
Саммит, созванный для решения вопроса многолетнего бюджета ЕС, рассматривается как последняя возможность достичь соглашения по четырехлетнему плану экономической помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. Однако, план встретил сопротивление со стороны Венгрии.
Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине
Премьер-министр Бельгии выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности о финансовой помощи Украине на своем саммите.
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