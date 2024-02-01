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Мішель зібрався на консультації з Орбаном та іншими лідерами ЄС напередодні саміту по бюджету з 50 млрд євро для України

Мішель зібрався на консультації з Орбаном та іншими лідерами ЄС напередодні саміту по бюджету з 50 млрд євро для України

Київ • УНН

 • 25849 перегляди

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів консультації з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та іншими лідерами ЄС напередодні саміту ЄС, щоб обговорити відмову Угорщини схвалити новий пакет допомоги Україні в 50 млрд євро.

Президент Європейської ради Шарль Мішель перед самітом ЄС у четвер зібрався на консультації з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та низкою лідерів ЄС. Відповідне фото Мішель оприлюднив у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"Останній відлік до саміту ЄС. Тривають консультації", - підписав Мішель фото. 

На оприлюдненій світлині - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який, за повідомленнями, досі опирався запропонованому варіанту рішення по бюджету ЄС з 50 млрд євро для України. Також на фото зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Доповнення

Лідери ЄС 1 лютого збираються у Брюсселі на саміт, який ЗМІ описують як друге за два місяці протистояння з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його відмову санкціонувати новий пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Остання спроба "перемогти" Орбана в середу на зустрічі послів ЄС виявилася невдалою, повідомляє The Guardian.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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