Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС в четверг собрался на консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рядом лидеров ЕС. Соответствующее фото Мишель обнародовал в соцсети X, пишет УНН.

Детали

"Последний отсчет до саммита ЕС. Продолжаются консультации", - подписал Мишель фото.

На обнародованной фотографии - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям, до сих пор сопротивлялся предложенному варианту решения по бюджету ЕС с 50 млрд евро для Украины. Также на фото в частности президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

Лидеры ЕС 1 февраля собираются в Брюсселе на саммит, который СМИ описывают как второе за два месяца противостояние с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа санкционировать новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Последняя попытка "победить" Орбана в среду на встрече послов ЕС оказалась неудачной, сообщает The Guardian.