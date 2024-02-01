Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины
Киев • УНН
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита ЕС, чтобы обсудить отказ Венгрии одобрить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро.
Президент Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС в четверг собрался на консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рядом лидеров ЕС. Соответствующее фото Мишель обнародовал в соцсети X, пишет УНН.
Детали
"Последний отсчет до саммита ЕС. Продолжаются консультации", - подписал Мишель фото.
На обнародованной фотографии - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям, до сих пор сопротивлялся предложенному варианту решения по бюджету ЕС с 50 млрд евро для Украины. Также на фото в частности президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Дополнение
Лидеры ЕС 1 февраля собираются в Брюсселе на саммит, который СМИ описывают как второе за два месяца противостояние с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа санкционировать новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Последняя попытка "победить" Орбана в среду на встрече послов ЕС оказалась неудачной, сообщает The Guardian.
Мишель собрался на консультации с Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита по бюджету с 50 млрд евро для Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами ЕС накануне саммита ЕС, чтобы обсудить отказ Венгрии одобрить новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро.
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