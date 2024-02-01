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"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины

"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:29  •  50536 просмотра

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Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 50 млрд евро дополнительной поддержки из бюджета блока.

Все 27 лидеров стран-членов ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС, сообщил в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, пишет УНН.

У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины

– написал Мишель в X.

Глава Евросовета отметил, что "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины". "Мы знаем, что поставлено на карту", - подчеркнул он.

Дополнение

Лидеры ЕС 1 февраля собрались на саммит в Брюсселе. Саммит, созванный для решения вопроса многолетнего бюджета ЕС, рассматривался как последняя возможность достичь соглашения по четырехлетнему плану экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, ранее встретившему сопротивление со стороны Венгрии.

Перед саммитом ряд лидеров ЕС проводили встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, один из них состоялся непосредственно перед саммитом, с участием глав Евросовета и Еврокомиссии, лидеров Франции, Германии и Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Джорджи Мелони соответственно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом указывал, что "нет проблем с так называемой усталостью от Украины, у нас сейчас, здесь, в Брюсселе, есть усталость от Орбана", отмечая, что есть много вещей, которые нужно решить, и нужно укреплять европейское единство вокруг Украины.

Однако в комментариях перед началом саммита ряд лидеров стран ЕС выражали уверенность, что соглашение на уровне 27 стран блока, в том числе Венгрии, возможно.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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