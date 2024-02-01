Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины

Программа Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС для помощи Украине будет включать 33 миллиарда евро в форме займов и 17 миллиардов евро в форме безвозвратной поддержки, также прописаны возможные доходы от замороженных российских активов. Для получения поддержки Украиной в рамках программы есть предварительные условия. И в случае необходимости через два года Евросовет может предложить Еврокомиссии внести предложение на ее пересмотр. Об этом говорится в официальных выводах саммита ЕС 1 февраля, пишет УНН.

Детали

Европейский совет, указано в выводах, "подчеркивает необходимость обеспечить вместе с партнерами стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины на период 2024-2027 годов". "Чтобы способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации страны, способствовать социальной сплоченности и прогрессивной интеграции в Союз, учитывая возможное будущее членство в Союзе, будет создан инструмент Ukraine Facility на период 2024-2027 годов", - отмечают лидеры ЕС.



На период 2024-2027 гг. сумма общих ресурсов, предоставленных с помощью инструмента, как сообщается, не будет превышать 50 миллиардов евро, из которых:

1) 33 миллиарда евро в форме займов, гарантированных продлением до 2027 года существующей бюджетной гарантии Союза, сверх пределов, для финансовой помощи Украине, доступной до конца 2027 года.

2) 17 миллиардов евро в форме безвозвратной поддержки в рамках нового тематического инструмента Ukraine Reserve, созданного сверх пределов MFF 2021-27. "Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с соответствующими правовыми актами Союза, касающиеся использования чрезвычайных доходов, удерживаемых частными лицами, непосредственно происходящих от обездвиженных активов центрального банка россии", - отмечается в выводах.

Как указано, "с целью оптимизации использования имеющихся сумм неиспользованные обязательства и ассигнования на выплаты по этому инструменту будут автоматически перенесены на следующий год". Часть годовой суммы с предыдущего года будет использована сначала.

"Европейский совет подчеркивает необходимость способствовать ответственности Украины за усилия по восстановлению и реконструкции с помощью плана, который должно подготовить украинское правительство, который изложит повестку дня реформ и инвестиций в Украине на ее пути к вступлению в ЕС. Еще до принятия плана настоятельно поощряться широкое участие доноров за пределами Европейского Союза в общих усилиях по восстановлению и реконструкции Украины", - отмечается в выводах.

"Предварительным условием поддержки Украины в рамках инструмента (Ukraine Facility - ред.) является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Во время внедрения инструмента (Евро)комиссия и Украина должны принять все надлежащие меры для защиты финансовых интересов Союза, в частности по предотвращению, выявлению и исправлению мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений", - указали лидеры ЕС в выводах саммита.

Также указано, что Совет ЕС "будет играть ключевую роль в управлении Ukraine Facility". "В этом смысле имплементационное решение Совета (ЕС) должно быть принято квалифицированным большинством для принятия и внесения изменений в План Украины, а также для утверждения и приостановления выплат на основе соответствующих оценок и предложений (Евро)комиссии", - сказано в выводах.

"На основе ежегодного отчета (Евро)комиссии об имплементации Ukraine Facility Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по имплементации инструмента с целью предоставления руководства. В случае необходимости через два года Европейский совет предложит (Евро)комиссии внести предложение на пересмотр в контексте новой MFF", - отмечается в решении саммита ЕС.

"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины