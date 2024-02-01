Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.

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Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат