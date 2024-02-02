Перші 1,5 млрд євро допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні - представник України в ЄС

Європейський парламент зможе до кінця лютого проголосувати за виділення Україні 50 млрд євро, що надасть змогу країні отримати вже перший транш у розмірі 1,5 млрд євро вже у березні.

Про це під час брифінгу заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає УНН.

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Дуже важливо, що вчора принципово політичне рішення було ухвалено. І тепер всі причетні органи і Рада Європейського союзу, і Європейська комісія, і Європейський парламент можуть завершити так званий діалог. Очікується, що вже наступного тижня законодавча пропозиція буде остаточно узгоджена і Рада може його ухвалити навіть за письмовою процедурою. І ми очікуємо, що Європейський парламент зможе проголосувати за цей інструмент через сесію. Тобто до кінця цього місяця

Він також заявив, що вже в березні Україна зможе отримати перший транш допомоги від ЄС.

Ми намагаємося, щоб перший транс був більший. Він як і попередня макрофінансова допомога планується десь в районі 1,5 млрд євро. ми би хотіли, щоб він був більше для того, щоб покрити і поточні видатки, і той дефіцит, який складається в перші місяці року