Зовнішнє фінансування поволі скорочуватиметься - НБУ

Міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, у 2024 році зовнішнє фінансування становитиме близько 37 млрд дол. США. У наступні роки воно поволі скорочуватиметься разом зі звуженням бюджетного дефіциту, не створюючи ризиків для стійкості державних фінансів, повідомили у Національному банку України у новому інфляційному звіті, пише УНН.

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Як повідомляється, міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд дол. США.

"Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів", - зазначили у НБУ.

У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд дол. США у 2025 році і 12 млрд дол. США у 2026 році) - ідеться у звіті НБУ.

Водночас, як прогнозують у НБУ, "цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів". Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37-42 млрд дол. США впродовж 2024-2026 років і "буде достатнім для забезпечення курсової стійкості". Разом із внутрішніми ринковими залученнями міжнародна підтримка також дасть змогу профінансувати все ще значні фіскальні потреби уряду, вказали у Нацбанку.

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