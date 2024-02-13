Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
Киев • УНН
Директор юридического департамента Национального банка Украины находился в конфликте интересов, когда рекомендовал отозвать иски, поданные "Конкорд Банком" против НБУ до его ликвидации.
Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима находился в прямом конфликте интересов, когда давал рекомендации Фонду гарантирования вкладов физических лиц отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ, поданные еще до начала процедуры его ликвидации. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал - член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин.
"... вы справедливо отметили относительно конфликта интересов, ведь лицо, представляющее НБУ в судах, - руководитель юридического отдела, который является представителем стороны в деле, просит об отзыве исков у другой стороны - истца, чтобы, по сути, снять с себя любую ответственность за эти дела, где, вероятно, могут быть решения против НБУ. И он действует фактически в прямом конфликте интересов, потому что это по сути дела, которые касаются и его самого", - отметил Золотухин.
По его словам, в этом вопросе прежде всего следует обратиться к статье 3 Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц.
"Там четко указано, что органы государственной власти и НБУ - то есть выделен из органов государственной власти НБУ - не имеют права вмешиваться в деятельность Фонда по реализации законодательно закрепленных за ним функций и полномочий. В данном случае это их функции и полномочия - управление временным имуществом, соответственно осуществление всех мероприятий, определенных законом, относительно окончательной ликвидации банка, активов, выплаты средств людям и т.д.", - пояснил адвокат.
В то же время, по его словам, не следует забывать также о лице, которое действует от имени Фонда и выполняет незаконные указания Зимы. Золотухин отметил, что работники ФГВФЛ должны иметь свой здравый смысл и руководствоваться нормами закона.
"Поэтому нельзя говорить о единоличной ответственности - здесь ответственность с двух сторон. Этот посоветовал - спросил можно ли, а этот принял окончательное решение - представитель Фонда. Поэтому он тоже может быть привлечен к ответственности, если будет доказано, что это было нецелесообразно, целесообразно было продолжать этот спор и довести его до конца, поскольку он уже находился в суде", - пояснил Золотухин.
Адвокат также не исключает, что ответственность Зимы за письмо, которое он направил ФГВФЛ лежит в плоскости антикоррупционного законодательства.
"То есть на него гипотетически НАПК могло бы по заявлению ГБР или другими сведениями составить протокол за соответственно его функции в очевидном конфликте интересов, поскольку он обращался с такими письмами до того как ввели временную администрацию и при этом он входил в совет Фонда, где тоже имеет возможно косвенное, но опосредованное влияние для принятия тех или иных решений", - добавил адвокат.
В теории, по словам Золотухина, письмо в ФГВФЛ с рекомендациями об отзыве исков банка "Конкорд" Национальный банк мог направить, однако не за подписью Зимы. Его должно было подписывать другое уполномоченное лицо регулятора, которое бы не имело прямого конфликта интересов с ФГВФЛ.
Адвокат считает, если НАПК составит протокол о конфликте интересов Зимы и его поддержит суд, то директор юридического департамента НБУ потеряет свою должность и не сможет некоторое время занимать другие государственные должности такого уровня.
Напомним
ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.
В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
Директор юридического департамента Национального банка Украины находился в конфликте интересов, когда рекомендовал отозвать иски, поданные "Конкорд Банком" против НБУ до его ликвидации.
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