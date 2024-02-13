Директор юрдепартаменту НБУ мав конфлікт інтересів під час рекомендацій ФГВФО про відкликання позовів банку "Конкорд"

ukenru
19:41 • 37597 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87470 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111641 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113789 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227990 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155154 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145750 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132196 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121644 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124254 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130068 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134351 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110090 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51849 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227989 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384417 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439828 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448263 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111640 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130068 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124254 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98291 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107626 перегляди
Актуальне
Директор юрдепартаменту НБУ мав конфлікт інтересів під час рекомендацій ФГВФО про відкликання позовів банку "Конкорд"

Директор юрдепартаменту НБУ мав конфлікт інтересів під час рекомендацій ФГВФО про відкликання позовів банку "Конкорд"

Київ • УНН

 • 227806 перегляди

Директор юридичного департаменту Національного банку України перебував у конфлікті інтересів, коли рекомендував відкликати позови, подані "Конкорд Банком" проти НБУ до його ліквідації.

Директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима знаходився у прямому конфлікті інтересів, коли давав рекомендації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відкликати позови банку "Конкорд" проти НБУ, подані ще до початку процедури його ліквідації. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив – член Національної асоціації адвокатів Олександр Золотухін.

"... ви слушно зазначили щодо конфлікту інтересів, адже особа, яка представляє НБУ в судах, – керівник юридичного відділу, який є представником сторони у справі, просить про відкликання позовів у іншої сторони - позивача, аби, по суті, зняти з себе будь-яку відповідальність за ці справи, де, ймовірно, можуть бути рішення проти НБУ. І він діє, фактично, в прямому конфлікті інтересів, бо це по суті справи, які стосуються і його самого", - зазначив Золотухін.

За його словами, у цьому питанні насамперед слід звернутися до статті 3 Закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

"Там чітко вказано, що органи державної влади та НБУ – тобто виокремлено з органів державної влади НБУ – не мають права втручатися в діяльність Фонду щодо реалізації законодавчо закріплених за ним функцій і повноважень. У даному випадку це їхні функції і повноваження – управління тимчасовим майном, відповідно здійснення всіх заходів, визначених законом, стосовно остаточної ліквідації банку, активів, виплати коштів людям тощо", - пояснив адвокат.

Водночас, за його словами, не слід забувати також про особу яка діє від імені Фонду і виконує незаконні вказівки Зими. Золотухін зазначив, що працівники ФГВФО повинні мати свій здоровий глузд та керуватися нормами закону.

"Тому не можна говорити про одноосібну відповідальність – тут відповідальність з двох сторін. Цей порадив – запитав чи можна, а цей прийняв остаточне рішення – представник Фонду. Тому він теж може бути притягнений до відповідальності, якщо буде доведено що це було недоцільно, доцільно було продовжувати цей спір і довести його до кінця, оскільки він уже перебував у суді", - пояснив Золотухін.

Адвокат також не виключає, що відповідальність Зими за лист, який він направив ФГВФО лежить у площині антикорупційного законодавства.

"Тобто на нього гіпотетично НАЗК могло б за заявою ДБР чи іншими відомостями скласти протокол за відповідно його функції в очевидному конфлікті інтересів, оскільки він звертався з такими листами до того як ввели тимчасову адміністрацію і при тому він входив в раду Фонду, де теж має можливо непрямий, але опосередкований вплив для прийняття тих чи інших рішень", - додав адвокат.

В теорії, за словами Золотухіна, лист до ФГВФО  із рекомендаціями про відкликання позовів банку "Конкорд" Національний банк міг надіслати, проте не за підписом Зими. Його мала підписувати інша уповноважена особа регулятора, яка б не мала прямого конфлікту інтересів з ФГВФО.

Адвокат вважає, якщо НАЗК складе протокол щодо конфлікту інтересів Зими і його підтримає суд, то директор юридичного департаменту НБУ втратить свою посаду й не зможе певний час займати інші державні посади такого рівня.

Нагадаємо

ДБР відкрило кримінальне провадження  за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа  Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74