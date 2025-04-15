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Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Київ • УНН

 • 60844 перегляди

Клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемами при оплаті картками через POS-термінали. У банку заявили про короткочасний збій та відновлення нормальної роботи системи.

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Деякі українці стикнулись зі збоєм при спробі оплатити свої покупки банківською картою через термінали ПриватБанку. У пресслужбі банку повідомили, що збій був короткочасним і проблема вже усунена. Про це повідомляє УНН.

Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками у торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі 

- написав співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму тг-каналі.

У пресслужбі зазначили, що збій у системі був короткочасним.

Були складнощі під час розрахунків в pos-терміналах у деяких клієнтів. Зараз система працює в нормальному режимі 

- повідомили у банку.

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