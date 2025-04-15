Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 448-й ракетной бригады армии рф на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы, пишет УНН.

Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии рф на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы