Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение 448-й ракетной бригады армии рф в Курской области. Именно эта бригада нанесла ракетный удар по городу Сумы в Вербное воскресенье.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 448-й ракетной бригады армии рф на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы, пишет УНН.
Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии рф на Курщине, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы
Детали
В Генштабе ВСУ сообщили, что "подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины".
"В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются", - уточнили в Генштабе.
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"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, осуществляющие обстрелы мирных городов и гражданских лиц Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие. Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии рф против нашей страны. Дальше будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
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