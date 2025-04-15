В курске дроны попали в склад боеприпасов россиян - ЦПД СНБО

Во вторник, 15 апреля, в курске прогремели взрывы: дроны попали в склад боеприпасов российской армии. Об этом сообщил начальник Центра противодействия информации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

В курске неизвестные дроны попали в склад боеприпасов россиян – написал Коваленко.

Детали

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, целью якобы была воинская часть - пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что "уже известно, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской (н.п. лиски) и курской (н.п. леженьки) областей государства-агрессора соответственно".

Блогер и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов опубликовал видео якобы последствий удара.

Тем временем российские Telegram-паблики со ссылкой на губернатора курской области александра хинштейна сообщают о попадании дрона в многоэтажный дом и жертве.

Напомним

российские власти подтвердили ночную атаку дронов на курскую область. По данным местного оперативного штаба, средства ПВО перехватили и уничтожили 115 "украинских БПЛА самолетного типа", из них 109 над территорией курской области.