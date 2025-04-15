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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Влада рф підтвердила атаку 115 дронів на курську область цієї ночі

Київ • УНН

 • 4732 перегляди

російські засоби ППО нібито знищили 115 "українських дронів літакового типу", 109 з яких над курською областю. Також стверджується про перехоплення БпЛА над воронезькою, брянсько, орловською областями та московським регіоном.

Влада рф підтвердила атаку 115 дронів на курську область цієї ночі

російська влада підтвердила нічну атаку дронів на курську область. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, в оперативному штабі курської області розповіли, що протягом минулої ночі засобами ППО рф було знищено та перехоплено 115 "українських БПЛА літакового типу", з них 109 над територією курської області.

Тим часом у міноборони рф уточнили, що ще три БПЛА були перехоплені та знищені над територією воронезької області, по одному – над територіями московського регіону, брянської та орловської областей.

Як відомо, Україна неодноразово заявляла, що своєю ціллю на території росії вважає лише військові об’єкти, військові заводи та місця збереження паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують пальним російську армію.

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Нагадаємо

В ніч на вівторок, 15 квітня, у небі над курськом пролунала серія гучних вибухів. За інформацією від місцевих мешканців, у місті чітко було чутно роботу засобів протиповітряної оборони. Свідки зазначають, що перші звуки вибухів прогриміли в районі селища роздолля. Згодом один із дронів влучив у верхні поверхи житлового багатоповерхового будинку.

Раніше було поінформовано щодо потужних вибухів, які пролунали над населеним пунктом алексина. Джерела стверджували, що ціллю атаки могла бути алексинська теплоелектроцентраль.

Невідомі дрони атакували липецьк, московську і ростовську області росії: що відомо 04.04.25, 11:05 • 12687 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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