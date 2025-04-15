Власти рф подтвердили атаку 115 дронов на курскую область этой ночью
Киев • УНН
российские средства ПВО якобы уничтожили 115 "украинских дронов самолетного типа", 109 из которых над курской областью. Также утверждается о перехвате БпЛА над воронежской, брянской, орловской областями и московским регионом.
российские власти подтвердили ночную атаку дронов на курскую область. Об этом сообщает УНН.
Детали
Так, в оперативном штабе курской области рассказали, что в течение минувшей ночи средствами ПВО рф было уничтожено и перехвачено 115 "украинских БПЛА самолетного типа", из них 109 над территорией курской области.
Тем временем в минобороны рф уточнили, что еще три БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией воронежской области, по одному – над территориями московского региона, брянской и орловской областей.
Как известно, Украина неоднократно заявляла, что своей целью на территории россии считает только военные объекты, военные заводы и места хранения горюче-смазочных материалов, которые обеспечивают горючим российскую армию.
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Напомним
В ночь на вторник, 15 апреля, в небе над курском прогремела серия громких взрывов. По информации от местных жителей, в городе четко была слышна работа средств противовоздушной обороны. Свидетели отмечают, что первые звуки взрывов прогремели в районе поселка раздолье. Впоследствии один из дронов попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома.
Ранее было проинформировано о мощных взрывах, которые прогремели над населенным пунктом алексина. Источники утверждали, что целью атаки могла быть алексинская теплоэлектроцентраль.
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