У курську дрони поцілили у склад боєприпасів росіян - ЦПД РНБО

У вівторок, 15 квітня, у курську пролунали вибухи: дрони влучили у склад боєприпасів російської армії. Про це повідомив начальник Центру протидії інформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

В курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян – написав Коваленко.

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Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, ціллю нібито була військова частина - пункт постійної дислокації 448-ої ракетної бригади.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що "вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронєжскої (н.п. ліскі) та курскої (н.п. лєженькі) областей держави-агресора відповідно".

Блогер і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов опублікував відео нібито наслідків удару.

Тим часом російські Telegram-пабліки з посиланням на губернатора курської області олександра хінштейна повідомляють про влучання дрона в багатоповерховий будинок і жертву.

Нагадаємо

російська влада підтвердила нічну атаку дронів на курську область. За даними місцевого оперативного штабу, засоби ППО перехопили і знищили 115 "українських БПЛА літакового типу", з них 109 над територією курської області.