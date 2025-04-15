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The Guardian

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У курську дрони поцілили у склад боєприпасів росіян - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 9090 перегляди

15 квітня у курську пролунали вибухи. Дрони влучили у склад боєприпасів російської армії. Російська влада підтвердила атаку дронів на область.

У курську дрони поцілили у склад боєприпасів росіян - ЦПД РНБО

У вівторок, 15 квітня, у курську пролунали вибухи: дрони влучили у склад боєприпасів російської армії. Про це повідомив начальник Центру протидії інформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

В курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян

– написав Коваленко.

Деталі

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, ціллю нібито була військова частина - пункт постійної дислокації 448-ої ракетної бригади.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що "вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад  з території воронєжскої (н.п. ліскі) та курскої (н.п. лєженькі) областей держави-агресора відповідно".

Блогер і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов опублікував відео нібито наслідків удару.

Тим часом російські Telegram-пабліки з посиланням на губернатора курської області олександра хінштейна повідомляють про влучання дрона в багатоповерховий будинок і жертву.

Нагадаємо

російська влада підтвердила нічну атаку дронів на курську область. За даними місцевого оперативного штабу, засоби ППО перехопили і знищили 115 "українських БПЛА літакового типу", з них 109 над територією курської області.

Євген Устименко

Євген Устименко

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