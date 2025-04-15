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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

У курську пролунали вибухи: дрон влучив у багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 3190 перегляди

У небі над курськом пролунали вибухи, ймовірно, працювала ППО. Один із дронів влучив у верхні поверхи житлового будинку, на місці задимлення.

У курську пролунали вибухи: дрон влучив у багатоповерхівку

У небі над курськом пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За інформацією від місцевих мешканців, у місті чітко було чутно роботу засобів протиповітряної оборони. 

Свідки зазначають, що перші звуки вибухів прогриміли в районі селища роздолля. Згодом один із дронів, влучив у верхні поверхи житлового багатоповерхового будинку. 

На місці події видно задимлення, а в соцмережах ширяться кадри з пошкодженим фасадом. Дані про поранених або загиблих наразі відсутні. Офіційні джерела терористичної рф ситуацію поки не коментували. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано щодо потужних вибухів, які пролунали над населеним пунктом алексина. Джерела стверджували, що ціллю атаки могла бути алексинська теплоелектроцентраль.

ростовська область рф під атакою дронів: у Таганрозі пролунали вибухи01.04.25, 23:26 • 6056 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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