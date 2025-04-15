В курске прогремели взрывы: дрон попал в многоэтажку
Киев • УНН
В небе над курском прогремели взрывы, вероятно, работала ПВО. Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома, на месте задымление.
В небе над курском прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации от местных жителей, в городе четко была слышна работа средств противовоздушной обороны.
Свидетели отмечают, что первые звуки взрывов прогремели в районе поселка Раздолье. Впоследствии один из дронов попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома.
На месте происшествия видно задымление, а в соцсетях распространяются кадры с поврежденным фасадом. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют. Официальные источники террористической рф ситуацию пока не комментировали.
Напомним
Ранее было проинформировано о мощных взрывах, которые прогремели над населенным пунктом Алексин. Источники утверждали, что целью атаки могла быть алексинская теплоэлектроцентраль.
ростовская область рф под атакой дронов: в Таганроге прогремели взрывы01.04.25, 23:26 • 6056 просмотров