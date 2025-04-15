В курске прогремели взрывы: дрон попал в многоэтажку

В небе над курском прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации от местных жителей, в городе четко была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Свидетели отмечают, что первые звуки взрывов прогремели в районе поселка Раздолье. Впоследствии один из дронов попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома.

На месте происшествия видно задымление, а в соцсетях распространяются кадры с поврежденным фасадом. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют. Официальные источники террористической рф ситуацию пока не комментировали.

Напомним

Ранее было проинформировано о мощных взрывах, которые прогремели над населенным пунктом Алексин. Источники утверждали, что целью атаки могла быть алексинская теплоэлектроцентраль.

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