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В курске прогремели взрывы: дрон попал в многоэтажку

Киев • УНН

 • 3188 просмотра

В небе над курском прогремели взрывы, вероятно, работала ПВО. Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома, на месте задымление.

В курске прогремели взрывы: дрон попал в многоэтажку

В небе над курском прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации от местных жителей, в городе четко была слышна работа средств противовоздушной обороны. 

Свидетели отмечают, что первые звуки взрывов прогремели в районе поселка Раздолье. Впоследствии один из дронов попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома. 

На месте происшествия видно задымление, а в соцсетях распространяются кадры с поврежденным фасадом. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют. Официальные источники террористической рф ситуацию пока не комментировали. 

Напомним

Ранее было проинформировано о мощных взрывах, которые прогремели над населенным пунктом Алексин. Источники утверждали, что целью атаки могла быть алексинская теплоэлектроцентраль.

ростовская область рф под атакой дронов: в Таганроге прогремели взрывы01.04.25, 23:26 • 6056 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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