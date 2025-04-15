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Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Київ • УНН

 • 109813 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині. Саме ця бригада завдала ракетного удару по місту Суми у Вербну неділю.

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми, пише УНН.

Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми

- повідомили у Генштабі.

Деталі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що "підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України".

"Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються", - уточнили у Генштабі.

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"Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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